Quattro Neurologi 'Olimpici'

Quattro Neurologi dell’ASST Ovest Milanese forniranno il loro contributo professionale, in stretto raccordo con l’ASST della Valtellina, a supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondalo nel periodo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Si tratta della Direttrice facente funzioni della struttura di Neurologia di Legnano, dott.ssa Lucia Politini e di altri 3 suoi collaboratori: la dott.ssa Elena Verrengia, il dott. Francesco Muscia e la dott.ssa Elisabetta Corengia.

“Faremo parte del team specialistico – spiega la dott.ssa Politini – che, secondo turni specifici e prestabiliti, si occuperà delle emergenze neurologiche. È un'esperienza che faremo in collaborazione con i neurologi di altre ASST e siamo molto contenti di poter prestare la nostra opera in questa occasione. Avremo anche modo di collaborare con i neuroradiologi dell'Ospedale Niguarda e di altre strutture della Lombardia dimostrando così come si possa lavorare in equipe e in rete tutti insieme”.

Il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, Francesco Laurelli, a nome di tutta la Direzione Strategica, ha espresso soddisfazione per la missione dei quattro neurologi, formulando loro i migliori auguri di buon lavoro.

