meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia
Gio, 05/02/2026 - 20:50

data-top

giovedì 05 febbraio 2026 | ore 21:06

Quattro Neurologi 'Olimpici'

Dall’ASST Ovest Milanese forniranno il loro contributo professionale, in stretto raccordo con l’ASST della Valtellina, a supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondalo.
Legnano - Neurologi verso le Olimpiadi

Quattro Neurologi dell’ASST Ovest Milanese forniranno il loro contributo professionale, in stretto raccordo con l’ASST della Valtellina, a supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondalo nel periodo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
Si tratta della Direttrice facente funzioni della struttura di Neurologia di Legnano, dott.ssa Lucia Politini e di altri 3 suoi collaboratori: la dott.ssa Elena Verrengia, il dott. Francesco Muscia e la dott.ssa Elisabetta Corengia.
“Faremo parte del team specialistico – spiega la dott.ssa Politini – che, secondo turni specifici e prestabiliti, si occuperà delle emergenze neurologiche. È un'esperienza che faremo in collaborazione con i neurologi di altre ASST e siamo molto contenti di poter prestare la nostra opera in questa occasione. Avremo anche modo di collaborare con i neuroradiologi dell'Ospedale Niguarda e di altre strutture della Lombardia dimostrando così come si possa lavorare in equipe e in rete tutti insieme”.
Il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, Francesco Laurelli, a nome di tutta la Direzione Strategica, ha espresso soddisfazione per la missione dei quattro neurologi, formulando loro i migliori auguri di buon lavoro.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Lo spettacolo del cuore
Legnano - Lo spettacolo del cuore 2026
Al Teatro Tirinanzi di Legnano una serata tra informazione, emozione e consapevolezza per imparare a salvare vite.
Endoscopia con l'IA
Salute - Endoscopia digestiva con l'IA
Nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale.
Stefano... il primo nato...
Cuggiono - Stefano, primo nato 2026
Alle 11.56 di giovedì 1 gennaio, infatti, è venuto alla luce Stefano, il primo nato dell’anno nei punti nascita dell’ASST Ovest Milanese.

Invia nuovo commento