Grave un ventenne

Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto in viale Cimitero. Sul posto è intervenuta prima l'Azzurra Soccorso e poi anche l'elisoccorso.
Cuggiono - Incidente in via Cimitero, 14 gennaio 2026

Momenti di grande apprensione nella serata di mercoledì 14 gennaio a Cuggiono. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto in viale Cimitero, poco prima delle 21, in una delle arterie che collegano il centro del paese con le zone periferiche.

L’allarme è scattato immediatamente: la chiamata al 112 e la conseguente attivazione dei soccorsi hanno fatto comprendere da subito la serietà della situazione. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell'Azzurra soccorso, che ha estratto a fatica il giovane dal mezzo e poi un’automedica e l’elisoccorso, tutti inviati in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco.

L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno effettuato i rilievi necessari. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli: il ventenne risulterebbe essere l’unico conducente rimasto coinvolto nello schianto.

Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito particolarmente gravi. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

