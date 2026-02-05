Il tour 'Demon Hunters'

Una presenza e un punto di riferimento importante per tutto il paese e per il territorio intero. E adesso è pronta a dare il suo contributo anche in occasione della Olimpiadi di Milano – Cortina. La Protezione Civile di Turbigo sarà impegnata, infatti, durante la manifestazione, per dare supporto alle persone e a quanti arriveranno per assistere alle varie gare e iniziative.