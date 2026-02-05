Busto accende i Giochi: la città risponde presente al passaggio della Fiamma

Pioggia, folla e partecipazione: senza star internazionali, Busto Arsizio trasforma la tappa olimpica in una prova di identità collettiva.

Non servono nomi da copertina per misurare l’intensità di un evento. Il passaggio della Fiamma Olimpica a Busto Arsizio lo ha dimostrato con chiarezza: contano le persone, i luoghi, il senso di appartenenza. E la risposta della città è stata netta, organizzata, corale.

Fin dalle prime ore del mattino, nonostante una pioggia insistente, viale Repubblica si è trasformato in un corridoio umano. Studenti, famiglie, associazioni sportive: una presenza diffusa, costruita con metodo e partecipazione. La partenza della tappa, coordinata in collaborazione con le istituzioni olimpiche e l’amministrazione comunale, ha segnato l’avvio di una giornata che ha unito dimensione simbolica e realtà quotidiana.

Il primo tratto del percorso ha messo in evidenza un elemento chiave: il coinvolgimento delle scuole. Migliaia di ragazzi lungo le strade hanno dato alla manifestazione il carattere di una lezione civica a cielo aperto, dove lo sport diventa linguaggio comune e occasione di educazione ai valori olimpici. Un clima che ricordava, per intensità, le grandi tappe sportive nazionali, ma calato nella misura urbana bustocca.

Nel cuore della città, tra piazza Santa Maria e piazza San Giovanni, la Fiamma ha incontrato il tessuto sportivo locale. Società storiche, giovani atleti, volontari: una rappresentazione concreta di come lo sport, a Busto, non sia solo spettacolo ma infrastruttura sociale. I discorsi istituzionali, brevi e mirati, hanno sottolineato proprio questo punto: la giornata non come evento isolato, ma come parte di un percorso più ampio.

Significativo anche il profilo dei tedofori: figure diverse per età e provenienza, accomunate da un legame reale con il territorio. Accanto a volti noti dei social e della televisione, spazio a cittadini comuni, simbolo di una scelta inclusiva che ha rafforzato l’identificazione del pubblico con l’evento. Una narrazione coerente: la Fiamma come bene condiviso, non come passerella.

Il passaggio finale verso l’uscita cittadina ha confermato la cifra della giornata. Applausi, cori, bambini affacciati alle transenne: un entusiasmo misurabile non nei decibel, ma nella continuità della partecipazione lungo tutto il tracciato. La carovana olimpica ha poi proseguito verso i comuni vicini, lasciando dietro di sé una città bagnata dalla pioggia, ma attraversata da un’energia tangibile.

Busto Arsizio non ha cercato confronti né compensazioni. Ha semplicemente fatto ciò che una comunità organizzata sa fare: esserci. E, dati alla mano, è bastato.

