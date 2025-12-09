Dieci anni di Controllo di Vicinato

L’incontro vuole essere innanzitutto un momento di riconoscimento per i tanti cittadini che hanno scelto di impegnarsi in prima persona, entrando nelle reti di controllo di quartiere.

Vicini, davvero. A Cuggiono la sicurezza si costruisce porta a porta, sguardo dopo sguardo, grazie a una comunità che da dieci anni ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Per celebrare il decennale del progetto di Controllo del Vicinato, mercoledì 10 dicembre, alle 21, la Sala Consiglio di piazza XXV Aprile 4 ospiterà una serata pubblica dal titolo eloquente: “Vicini, Davvero: 10 anni di cura condivisa”, promossa con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

L’incontro vuole essere innanzitutto un momento di riconoscimento per i tanti cittadini che, in questi anni, hanno scelto di impegnarsi in prima persona, entrando nelle reti di controllo di quartiere e collaborando in maniera costante con le forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale. Una sicurezza “di prossimità”, fatta di attenzione reciproca, di segnalazioni tempestive ma anche di relazioni e conoscenza dei propri vicini di casa.

Alla serata interverranno Pietro Francesco Laghezza, comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, Paolo Macchi, presidente dell’associazione Lampi Blu, Ezio Villa, comandante della Polizia Locale di Cuggiono, Fausto Benzi, referente di zona dell’Associazione Controllo del Vicinato, insieme al sindaco Gianni Cucchetti e al vicesindaco Sergio Berra. Un parterre che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, volontari e amministratori, per ripercorrere i risultati di questi dieci anni e ragionare sulle prospettive future.

Al centro della serata ci sarà un’idea semplice ma decisiva, riassunta nella frase che campeggia sulla locandina: «La pace della città – delle strade e dei marciapiedi – non è mantenuta principalmente dalla Polizia per quanto necessaria; ma è mantenuta soprattutto da un’intricata quasi inconscia rete di controlli volontari esercitati da tutti i cittadini». Non si tratta di “sostituirsi” alle forze dell’ordine, ma di affiancarle con una presenza diffusa, discreta e responsabile, capace di prevenire situazioni di rischio e di far emergere presto eventuali criticità.

Nel corso dell’incontro verranno raccontate esperienze concrete, numeri, esempi di buone pratiche nate nei diversi quartieri: dai gruppi di chat per le segnalazioni ai momenti di confronto periodico, fino alle collaborazioni con le realtà associative del territorio. Un modo per far capire, soprattutto ai nuovi residenti e a chi ancora conosce poco il progetto, che il Controllo del Vicinato non è solo un cartello giallo affisso all’ingresso del paese, ma un vero e proprio stile di cittadinanza attiva.

La serata del 10 dicembre sarà anche l’occasione per rilanciare il progetto, raccogliere nuove adesioni e aggiornare gli strumenti di collaborazione tra cittadini e istituzioni, in un contesto che cambia rapidamente: dalle nuove tecnologie alle esigenze di sicurezza percepite, fino al tema – sempre più attuale – del prendersi cura degli spazi comuni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!