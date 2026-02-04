Una messa per don Giampiero

Don Giampiero Baldi ha lasciato un ricordo profondo e tenero nella comunità e mercoledì 25 febbraio ne celebrerà la memoria con una Messa per quello che sarebbe stato il suo 65° anniversario di ordinazione presbiterale.

Alla parrocchia di Turbigo Beata Vergine Assunta è stato legato dal 1986 al 2012 sia in qualità di prevosto sia, dal 2006, come responsabile della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda. Originario di Abbiategrasso e scomparso lo scorso anno all'età di 88 anni, don Giampiero Baldi, responsabile anche del Decanato di Castano dal 1989 al 1995, ha lasciato un ricordo profondo e tenero nella comunità cittadina. E quella stessa comunità, mercoledì 25 febbraio alle 21, ne celebrerà la memoria con una Santa Messa Solenne per quello che sarebbe stato il suo 65° anniversario di ordinazione presbiterale. Alla funzione prenderanno parte i sacerdoti che, a vario titolo, hanno collaborato con lui.

