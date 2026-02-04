meteo-top

Mer, 04/02/2026 - 16:50

mercoledì 04 febbraio 2026 | ore 17:57

Una messa per don Giampiero

Don Giampiero Baldi ha lasciato un ricordo profondo e tenero nella comunità e mercoledì 25 febbraio ne celebrerà la memoria con una Messa per quello che sarebbe stato il suo 65° anniversario di ordinazione presbiterale.
Castelletto - Don Giampiero Baldi celebra una Messa

Alla parrocchia di Turbigo Beata Vergine Assunta è stato legato dal 1986 al 2012 sia in qualità di prevosto sia, dal 2006, come responsabile della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda. Originario di Abbiategrasso e scomparso lo scorso anno all'età di 88 anni, don Giampiero Baldi, responsabile anche del Decanato di Castano dal 1989 al 1995, ha lasciato un ricordo profondo e tenero nella comunità cittadina. E quella stessa comunità, mercoledì 25 febbraio alle 21, ne celebrerà la memoria con una Santa Messa Solenne per quello che sarebbe stato il suo 65° anniversario di ordinazione presbiterale. Alla funzione prenderanno parte i sacerdoti che, a vario titolo, hanno collaborato con lui.

Il cammino di fede decanale
Territorio - Incontro decanale novembre 2025
L'incontro, scandito dal tema “La Parola”, ha inaugurato un cammino che nei prossimi mesi guiderà i ragazzi attraverso tre dimensioni fondamentali: la Parola, il pane e i poveri.
"Ascoltatore attento di tutti e di tutto"
Turbigo - Funerali di don Giampiero
L'ultimo saluto a don Giampiero Baldi: nella sua storia Turbigo una celebrazione con tanti confratelli, amici e fedeli per ringraziare il Signore del suo servizio.
Don Giampiero è tornato alla casa del Padre
Turbigo - Messa per 60^ don Giampiero
Dopo l'aggravarsi delle condizioni degli ultimi mesi, si è spento nella serata di lunedì 20 ottobre. Ex parroco di Casate, Turbigo (e degli alborsi della comunità pastorale In Binda), per poi arrivare a Castelletto di Cuggiono.

