Orazio tedoforo olimpico

Il consigliere Avis ha portato la torcia verso Milano. Il sindaco Colombo: "Orgoglio per tutta la nostra comunità".

C’è anche un pezzzetto di Bareggio nel grande viaggio della Fiamma Olimpica verso l’inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i tedofori che hanno accompagnato la torcia in una delle tappe simboliche del percorso c’era infatti Orazio Carissimi, consigliere della sezione AVIS di Bareggio, protagonista di un momento carico di emozione e significato.

Un’esperienza unica, vissuta non solo a titolo personale ma come rappresentante di un’intera comunità che da sempre fa del volontariato e della solidarietà uno dei suoi tratti distintivi. Portare la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, unità e speranza, ha assunto così un valore ancora più profondo: quello di rendere visibili, su un palcoscenico internazionale, i valori che animano quotidianamente l’impegno dell’associazionismo locale.

A sottolinearlo è stata anche il sindaco di Bareggio, Linda Colombo, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio orgoglio: «Un evento che rende orgogliosi tutti noi e che rende merito a tutta la sezione AVIS di Bareggio, che da oltre sessant’anni tramanda importanti valori come il dono, la solidarietà e l’impegno civico».

Un messaggio che racchiude il senso più autentico di questa giornata: non solo una corsa con la torcia, ma il riconoscimento di una storia fatta di persone, relazioni e servizio al prossimo. A nome dell’intera cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha voluto congratularsi con Carissimi, diventato simbolicamente ambasciatore di Bareggio nel viaggio che porterà ai Giochi Olimpici.

Un orgoglio condiviso, che accende la Fiamma anche nel cuore della comunità.

