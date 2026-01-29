In dialogo con Delpini

Il responsabile della Diocesi meneghina ha dialogato in Municipio con gli amministratori e i sindaci dei comuni appartenenti al Decanato del Villoresi.

Una visita che non dimenticheranno. I cittadini di Arluno porteranno come ricordo ben stretto sul cuore l'incontro con l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Il responsabile della Diocesi meneghina ha cominciato dialogando in Municipio con gli amministratori e i sindaci dei comuni appartenenti al Decanato del Villoresi per visitare poi cimitero e Oratorio Sacro Cuore partecipando alla messa di sabato. "Penso sia davvero importante il dialogo tra realtà che, ognuna nel proprio limite, lavorano per uno stesso fine, il bene comune - ha spiegato in una nota il sindaco Alfio Colombo - come realizzarlo nella situazione odierna è stato l'oggetto dell'incontro con l'Arcivescovo di Milano che vuole testimoniare come amministrazioni e parrocchie siano attori fondamentali nello sviluppo delle nostre comunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!