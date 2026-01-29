meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue
Gio, 29/01/2026 - 15:50

data-top

giovedì 29 gennaio 2026 | ore 16:58

In dialogo con Delpini

Il responsabile della Diocesi meneghina ha dialogato in Municipio con gli amministratori e i sindaci dei comuni appartenenti al Decanato del Villoresi.
Arluno - Mario Delpini dialoga con gli amministratori

Una visita che non dimenticheranno. I cittadini di Arluno porteranno come ricordo ben stretto sul cuore l'incontro con l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Il responsabile della Diocesi meneghina ha cominciato dialogando in Municipio con gli amministratori e i sindaci dei comuni appartenenti al Decanato del Villoresi per visitare poi cimitero e Oratorio Sacro Cuore partecipando alla messa di sabato. "Penso sia davvero importante il dialogo tra realtà che, ognuna nel proprio limite, lavorano per uno stesso fine, il bene comune - ha spiegato in una nota il sindaco Alfio Colombo - come realizzarlo nella situazione odierna è stato l'oggetto dell'incontro con l'Arcivescovo di Milano che vuole testimoniare come amministrazioni e parrocchie siano attori fondamentali nello sviluppo delle nostre comunità".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Auser: 25 anni di attività
Arluno - Stand dell'Auser
Il sindaco Alfio Colombo ha proceduto a premiare i volontari che si prodigano quotidianamente sottolineando come l'associazione sia ormai divenuta "una parte fondamentale per la nostra comunità".
Personale per il centro Beslan
Arluno - Il Comune
Arluno e Vanzago uniscono le forze per individuare personale medico - sanitario che operi all'interno del centro Beslan.
'Mi prendo cura'
Arluno / Eventi - Mi prendo cura
Musica, giochi, murales e convivialità saranno lo sfondo della giornata realizzata nell'ambito della #MilanoCivilWeek. Quest'anno, con il tema #leuropasiamonoi la Milano Civil Week invita tutti a contribuire a un’Europa inclusiva e resiliente.

Invia nuovo commento