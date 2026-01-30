meteo-top

In ricordo di Federica Banfi

La parrocchia ha dato vita a un progetto, in sua memoria, per sostenere il Centro nutrizionale per i bambini di Contuboel in Guinea Bissau.
Canegrate - Federica Banfi

Catechista, giocatrice di basket, persona molto impegnata nell'oratorio e nella sua animazione. Scomparsa nel 2019 in un tragico incidente stradale, Federica Banfi vive ancora saldamente nel cuore dei canegratesi. In sua memoria la parrocchia ha dato vita a un progetto per sostenere il Centro nutrizionale per i bambini di Contuboel in Guinea Bissau. Un modo per sostenerlo, da parte della comunità, sarà partecipare venerdì 30 gennaio alla Festa di San Giovanni Bosco facendo delle offerte per partecipare all'iniziativa "Pane e salame, la merenda di don Bosco". Tutte le offerte sosterranno infatti il Centro allestito nel paese africano ma contribuiranno anche a tenere in vita il ricordo della sfortunata ragazza. "Questo progetto - spiega la parrocchia - continua a essere un segno di speranza per la vita di molte mamme e bambini".

