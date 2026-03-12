405 nuovi alberi

L'intervento di forestazione ha abbracciato l'area agricola di via Righi e ha visto coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII.

Sono in tutto 405 e hanno tre punti in comune: si trovano a Villa Cortese, ne arricchiranno il patrimonio verde e sono frutto della laboriosità degli studenti. La scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII ha partecipato con grande entusiasmo e impegno a Forestami, il progetto volto a incrementare il capitale di natura sul trritorio della Città Metropolitana di Milano. L'intervento di forestazione ha abbracciato l'area agricola di via Righi ed è stato promosso con la Cooperativa Sociale Officina e con il sostegno di Fondazione Alia Falck. Ne nascerà una nuova area verde di 2.258 metri quadrati che accoglierà 203 alberi e 202 arbusti accrescendo il patrimonio di biodiversità e la qualità ambientale del territorio. Ragazze e ragazzi della scuola villacortesina hanno preso guanti e attrezzi e si sono messi di grande lena per aiutare i giardinieri della Cooperativa. "Forestami - ha commentato soddisfatto il sindaco Alessandro Barlocco - è uno dei progetti a cui teniamo di più, si tratta infatti di un progetto messo in atto non tanto per un risultato immediato e frettoloso ma orientato verso il futuro e dedicato alle prossime generazioni, proprio per questo è stato bello e significativo coinvolgere le ragazze e i ragazzi delle scuole medie, le migliaia di giovani piantine che abbiamo messo a dimora con Forestami oggi e nelle passate occasioni, oltre seimila nuove piante a Villa Cortese, diventeranno alberi e arbusti grandi, proprio come i nostri ragazzi, solo con la giusta pazienza e con il tempo necessario e contribuiranno per il futuro a garantire ossigeno e migliorare la qualità ambientale del nostro territorio". La Cooperativa Sociale Officina sottolinea come l'iniziativa sia un vero e proprio investimento nel futuro: "Con gesti concreti come questo - è la sua valutazione - si impara che prendersi cura del verde significa prendersi cura della comunità, il bosco che nascerà sarà anche un po' vostro". Fondazione Alia Falck ha invece evidenziato come crescita del capitale naturale e relazionale vadano di pari passo con quest'iniziativa che, dice il direttore generale Riccardo Sorichetti, "rappresenta il modo migliore per trasformare la sostenibilità da parola a esperienza". Forestami è nata da una ricerca compiuta da Stefano Boeri al Politecnico di Milano.

