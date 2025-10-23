meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, pioggia 13°
Gio, 23/10/2025 - 13:20

data-top

giovedì 23 ottobre 2025 | ore 13:52

Auser: 25 anni di attività

Il sindaco Alfio Colombo ha proceduto a premiare i volontari che si prodigano quotidianamente sottolineando come l'associazione sia ormai divenuta "una parte fondamentale per la nostra comunità".
Arluno - Stand dell'Auser

Venticinque anni e non sentirli. L'attenzione ai bisognosi, l'impegno sociale elevato e costante mantengono giovane l'Auser di Arluno che ha proprio di recente tagliato il traguardo del quarto di secolo. Intervenuto alla cerimonia per i festeggiamenti, il sindaco Alfio Colombo ha proceduto a premiare i volontari che si prodigano quotidianamente sottolineando come l'associazione sia ormai divenuta "una parte fondamentale per la nostra comunità che occuperà sempre un posto speciale per Arluno".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Personale per il centro Beslan
Arluno - Il Comune
Arluno e Vanzago uniscono le forze per individuare personale medico - sanitario che operi all'interno del centro Beslan.
'Mi prendo cura'
Arluno / Eventi - Mi prendo cura
Musica, giochi, murales e convivialità saranno lo sfondo della giornata realizzata nell'ambito della #MilanoCivilWeek. Quest'anno, con il tema #leuropasiamonoi la Milano Civil Week invita tutti a contribuire a un’Europa inclusiva e resiliente.
Una casa per due
Arluno - Inaugurazione nuova casa per disabili
L'immobile è stato ristrutturato grazie alla disponibilità di fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ora ospita due persone disabili di Arluno e Magenta.

Invia nuovo commento