Auser: 25 anni di attività

Venticinque anni e non sentirli. L'attenzione ai bisognosi, l'impegno sociale elevato e costante mantengono giovane l'Auser di Arluno che ha proprio di recente tagliato il traguardo del quarto di secolo. Intervenuto alla cerimonia per i festeggiamenti, il sindaco Alfio Colombo ha proceduto a premiare i volontari che si prodigano quotidianamente sottolineando come l'associazione sia ormai divenuta "una parte fondamentale per la nostra comunità che occuperà sempre un posto speciale per Arluno".

