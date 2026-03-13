Si premiano gli studenti

A ricevere il riconoscimento saranno i diciotto studenti di scuola secondaria di primo grado che hanno riportato una votazione di dieci.

Eccellenze studentesche di Busto Garolfo in passerella. Domenica 15 marzo alle 10.30, l'aula magna della scuola Caccia di via Correggio ospiterà la premiazione degli alunni meritevoli che hanno ottenuto il diploma nell'anno scolastico 2024-25. A ricevere il riconoscimento saranno i diciotto studenti di scuola secondaria di primo grado che hanno riportato una votazione di dieci e i ventitrè usciti dalla scuola superiore con votazione finale uguale o superiore a 85/100.

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