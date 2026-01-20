meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante
Mer, 21/01/2026 - 09:20

data-top

mercoledì 21 gennaio 2026 | ore 09:34

Ancora abbandono di rifiuti

Il paese deve ancora una volta fare i conti con il fenomeno dello scriteriato abbandono di rifiuti in aree non deputate al loro deposito.
Bareggio - Abbandono di rifiuti, gennaio 2026

Nonostante appelli e sanzioni, il fenomeno non accenna a placarsi. Bareggio deve ancora una volta fare i conti con il fenomeno dello scriteriato abbandono di rifiuti in aree non deputate al loro deposito. Il sindaco Linda Colombo dichiara al riguardo l'intenzione dell'amministrazione comunale di continuare ad adottare la linea dura e, nel frattempo, rende noto che, in relazione all'ultimo episodio di abbandono abusivo in via San Paolo, è già stato individuato il responsabile. Determinante è stato, al riguardo, l'apporto della Polizia Locale.

Potrebbero interessarti anche

Nuova casa dell'acqua
Generica - Casa dell'Acqua di CAP HOLDING
Gli impianti per l'erogazione di acqua a beneficio dei cittadini in paese salgono quindi a tre con quelli già presenti da tempo nelle vie Sant'Anna e San Sebastiano.
Premio per la cura del verde
Bareggio - Il sindaco Linda Colombo premiata in Regione per la cura del verde
Il premio di Regione Lombardia non rappresenta solo un attestato simbolico, ma racconta un percorso di attenzione e sensibilità verso la cura del territorio.
Due giorni di 'pulizia'
Bareggio - Volontari per la pulizia
Nei giorni di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, 12 gruppi si impegneranno per ventiquattr'ore filate nell'operazione Bareggio pulita.

