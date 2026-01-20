Ancora abbandono di rifiuti

Il paese deve ancora una volta fare i conti con il fenomeno dello scriteriato abbandono di rifiuti in aree non deputate al loro deposito.

Nonostante appelli e sanzioni, il fenomeno non accenna a placarsi. Bareggio deve ancora una volta fare i conti con il fenomeno dello scriteriato abbandono di rifiuti in aree non deputate al loro deposito. Il sindaco Linda Colombo dichiara al riguardo l'intenzione dell'amministrazione comunale di continuare ad adottare la linea dura e, nel frattempo, rende noto che, in relazione all'ultimo episodio di abbandono abusivo in via San Paolo, è già stato individuato il responsabile. Determinante è stato, al riguardo, l'apporto della Polizia Locale.

