Premio per la cura del verde

Il premio di Regione Lombardia non rappresenta solo un attestato simbolico, ma racconta un percorso di attenzione e sensibilità verso la cura del territorio.

Bareggio sale sul podio della sostenibilità. Il Comune è infatti tra i vincitori del contest fotografico promosso da Regione Lombardia in occasione della Giornata del Verde Pulito 2025, classificandosi al secondo posto nella categoria dei Comuni con più di 15mila abitanti. Un riconoscimento che arriva grazie al sostegno dei cittadini, che con i loro voti hanno contribuito a valorizzare l’impegno ambientale della comunità.

«A gennaio – ha annunciato la sindaca Linda Colombo – parteciperemo a un evento in Regione, insieme agli altri Comuni premiati, per condividere esperienze e buone pratiche legate alla tutela dell’ambiente».

Il premio non rappresenta solo un attestato simbolico, ma racconta un percorso. Negli ultimi anni, Bareggio ha infatti conosciuto una crescita di attenzione e sensibilità verso la cura del territorio. «Abbiamo lavorato su più fronti – ha spiegato Colombo – con iniziative di sensibilizzazione, ma anche con controlli e task force per contrastare l’abbandono dei rifiuti».

Tra i frutti più significativi di questo cammino c’è la nascita di Bareggio Pulita, un’associazione che in breve tempo è riuscita a coinvolgere adulti e bambini, diventando un punto di riferimento per chi vuole dare un contributo concreto alla salvaguardia del paese.

Un impegno corale, che parte dai cittadini, passa dalle associazioni e arriva fino agli uffici comunali. «Dietro ogni iniziativa – ha voluto sottolineare la prima cittadina – c’è il lavoro prezioso dei nostri dipendenti, che con professionalità e dedizione ci affiancano nella realizzazione dei progetti».

Per Bareggio, dunque, questo premio non è un traguardo, ma una tappa in un percorso che unisce istituzioni e comunità in una sfida comune: rendere più pulito e vivibile il territorio, oggi e per le generazioni future.

