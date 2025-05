Due giorni di 'pulizia'

Nei giorni di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, 12 gruppi si impegneranno per ventiquattr'ore filate nell'operazione Bareggio pulita.

Due giorni armati di ramazza, secchi per la raccolta e buona volontà per pulire a fondo il territorio cittadino. Nei giorni di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, 12 gruppi si impegneranno per ventiquattr'ore filate nell'operazione Bareggio pulita. La manifestazione è giunta alla seconda edizione. La prima staffetta partirà sabato 31 maggio alle 11, l'ultima domenica 1 alla stessa ora. In piazza Cavour si terrà poi la cerimonia conclusiva. La partecipazione è gratuita e , per iscriversi, occorrerà prenotarsi online sino a due ore prima della partenza scrivendo a bareggiopulita [at] gmail [dot] com.

