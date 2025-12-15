meteo-top

11^ Mostra-Concorso Presepi

Dal 13 al 20 dicembre, gli spazi del Laboratorio Hobbisti in piazza IV Novembre 7 ospiteranno una rassegna che mette al centro il presepe come simbolo della Natività.
Generica - Natività in un presepe

Un appuntamento che rinnova la tradizione e, allo stesso tempo, invita a guardarla con occhi nuovi. A San Giorgio su Legnano torna infatti uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: l’11ª edizione della Mostra-Concorso Presepi, promossa dal Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune.

Dal 13 al 20 dicembre, gli spazi del Laboratorio Hobbisti in piazza IV Novembre 7 ospiteranno una rassegna che mette al centro il presepe non solo come simbolo della Natività, ma come autentica espressione di creatività, manualità e passione. Le opere esposte raccontano storie diverse, fatte di materiali, stili e interpretazioni originali, frutto dell’ingegno e del lavoro paziente degli hobbisti.

A rendere questa mostra davvero unica nel panorama dell’Alto Milanese è però la sua formula partecipativa. Accanto all’esposizione, infatti, si sviluppa un vero e proprio concorso che coinvolge direttamente il pubblico: saranno i visitatori a scegliere, con il proprio voto, i presepi da premiare. Un modo semplice ma efficace per trasformare chi entra in mostra da semplice spettatore a protagonista attivo dell’iniziativa.

La Mostra-Concorso Presepi rappresenta così un’occasione preziosa per riscoprire il valore della tradizione natalizia, valorizzando al contempo il talento locale e creando un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità.

La mostra sarà liberamente visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; resterà chiusa il sabato pomeriggio e la domenica. Un invito, quindi, a fare una sosta nel cuore di San Giorgio su Legnano per lasciarsi sorprendere dalla fantasia dei presepi e partecipare, con il proprio voto, a una tradizione che continua a rinnovarsi anno dopo anno.

