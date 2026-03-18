Corbetta ricorda le vittime del Covid

Un monumento al cimitero comunale per custodire la memoria e guardare avanti insieme.

Non dimenticare. È questo il messaggio forte e condiviso che arriva da Corbetta in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, celebrata oggi, 18 marzo. Un momento di raccoglimento e riflessione che la città ha voluto rendere ancora più significativo con l’inaugurazione di un monumento commemorativo presso il cimitero comunale.

Un segno concreto, voluto dall’Amministrazione e dal sindaco Marco Ballarini, per custodire il ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita durante gli anni della pandemia. “Ho promesso che non li avremmo mai dimenticati”, ha sottolineato il primo cittadino, ribadendo come la comunità corbettese continui a portare nel cuore quei giorni difficili.

Sono passati sei anni da quando il Covid-19 ha cambiato radicalmente le vite di tutti. Giorni segnati da distanza, paura e solitudine, in cui sono venuti meno gesti semplici ma fondamentali come un abbraccio o un saluto. Ma, allo stesso tempo, è stato anche un tempo di grande solidarietà, in cui la comunità ha saputo stringersi, pur nella distanza, attorno a chi soffriva.

Il monumento, realizzato dalla Cooperativa Futura, vuole essere proprio questo: un simbolo di memoria viva. Non solo un ricordo delle vite spezzate, ma anche un segno di gratitudine per chi, in quei momenti, ha offerto aiuto, sostegno e vicinanza.

Ricordare oggi significa non lasciare che il tempo cancelli ciò che è stato, ma trasformare il dolore in consapevolezza e impegno. Per Corbetta, quel ricordo continua a essere una luce che accompagna il cammino della comunità, un invito a restare uniti e a non dimenticare mai.

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