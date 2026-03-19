Europa, geopolitica e attualità

Una serata per capire il mondo: il 20 marzo incontro con il professor Andrea Plebani per approfondire la crisi del Golfo e il ruolo dell’Iran.

Uno sguardo attento e consapevole su ciò che accade nel mondo, partendo dall’Europa ma con lo sguardo rivolto oltre i confini. È questo lo spirito dell’iniziativa ‘Europa Europa che mi guardi’, ciclo di incontri dedicati alla situazione internazionale che fa tappa anche a Inveruno.

L’appuntamento è per giovedì 20 marzo alle ore 21.00, quando sarà protagonista una serata di approfondimento dal titolo ‘L’Iran al centro: le molteplici sfaccettature della crisi del Golfo’. Un tema quanto mai attuale, che tocca equilibri geopolitici delicati e dinamiche che influenzano anche il contesto europeo.

Ospite dell’incontro sarà Andrea Plebani, professore associato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate Research Fellow dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), tra i più autorevoli studiosi italiani di Medio Oriente. Sarà lui a guidare il pubblico in un’analisi chiara e accessibile, aiutando a comprendere le radici e le evoluzioni della crisi che coinvolge l’area del Golfo Persico.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso sul territorio per favorire momenti di confronto e approfondimento su tematiche globali, offrendo ai cittadini strumenti utili per leggere con maggiore consapevolezza le notizie e i cambiamenti in atto.

Un’occasione preziosa, dunque, per fermarsi, ascoltare e riflettere, in un tempo in cui capire il mondo che ci circonda è sempre più importante.

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