Sergio Berra candidato sindaco

Cucchetti annuncia il passo indietro: “Motivi di salute”. Il testimone passa al vicesindaco Sergio Berra, candidato per Cuggiono Democratica.

Una decisione sofferta, maturata con responsabilità e senso delle istituzioni. Il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti ha ufficializzato che non sarà candidato alle prossime elezioni amministrative, affidando al gruppo di maggioranza il compito di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni.

“È con grande rammarico che ho dovuto assumere la decisione di non ricandidarmi più alle prossime elezioni amministrative nel mio paese. Motivi di salute mi impediscono di impegnarmi e di lavorare come ho sempre fatto e come vorrei continuare a fare”: parole chiare, dirette, che raccontano non solo una scelta politica, ma soprattutto personale.

Una comunicazione che segna un passaggio importante per la vita amministrativa del paese, dopo anni di impegno alla guida della comunità. Cucchetti, infatti, ha rappresentato un punto di riferimento per Cuggiono, accompagnando il territorio in diverse sfide e progettualità.

Ma insieme all’annuncio arriva anche l’indicazione del futuro. Il sindaco ha infatti voluto chiarire fin da subito la linea di continuità che il gruppo intende portare avanti: “Il nuovo candidato a Sindaco è espressione del gruppo di Cuggiono Democratica di cui fa parte da 15 anni, è la prosecuzione naturale del mio (nostro) mandato amministrativo”.

Il nome scelto è quello di Sergio Berra, attuale vicesindaco e assessore con deleghe alla vigilanza, viabilità e bilancio. Una figura già ben conosciuta in paese e inserita da tempo nell’attività amministrativa, chiamata ora a raccogliere il testimone e a guidare la proposta politica per le prossime elezioni.

Lo stesso Cucchetti ha voluto ufficializzare anche il prossimo passaggio pubblico: “È l’attuale Vice Sindaco, Assessore alla vigilanza e viabilità e al bilancio Sergio Berra, che sarà presentato alla stampa il prossimo 26 marzo”.

Si apre così una nuova fase per Cuggiono, tra continuità e rinnovamento. Da un lato il percorso amministrativo costruito in questi anni, dall’altro la volontà di proseguire con nuove energie e prospettive. Un passaggio che segna l’inizio del cammino verso il voto, con un primo tassello ora definito.

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