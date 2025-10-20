Vax Day per 670 cittadini

Sono state somministrate complessivamente 929 dosi vaccinali, suddivise tra antinfluenzale, antipneumococcica, anti Covid e anti Herpes Zoster.

È stato un vero successo la giornata vaccinale straordinaria promossa domenica 19 ottobre dall’ASST Ovest Milanese, che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione nei quattro centri predisposti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono.

Complessivamente, 671 cittadini hanno ricevuto la vaccinazione: 500 tramite prenotazione e 171 ad accesso libero. “Con soddisfazione abbiamo riscontrato questa buona partecipazione al Vax Day. Tutti i cittadini presenti, anche quelli senza prenotazione, sono stati vaccinati e i nostri professionisti hanno garantito il servizio anche oltre l’orario previsto” – ha commentato il Direttore socio sanitario dell’ASST Ovest Milanese, Giovanni Guizzetti.

I numeri nel dettaglio

Secondo i dati forniti dalla S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive diretta dal dottor Cesario Barbato, sono state somministrate complessivamente 929 dosi vaccinali, suddivise tra antinfluenzale, antipneumococcica, anti Covid e anti Herpes Zoster.

Nel dettaglio:

- Legnano ha registrato il numero più alto con 234 cittadini vaccinati e 332 dosi somministrate (216 antinfluenzali, 110 anti Covid e 4 anti Zoster);

- Magenta ha coinvolto 200 cittadini per 277 dosi totali (171 antinfluenzali, 89 anti Covid e 13 anti Zoster);

- Abbiategrasso ha vaccinato 117 cittadini per 153 dosi (113 antinfluenzali, 36 anti Covid e 3 antipneumococciche);

- Cuggiono ha raggiunto 120 cittadini con 167 dosi (106 antinfluenzali, 60 anti Covid e 1 anti Zoster).

Nel complesso, durante la giornata sono state effettuate 606 vaccinazioni antinfluenzali, 295 anti Covid, 9 antipneumococciche e 19 contro l’Herpes Zoster.

Una risposta positiva della comunità

“La partecipazione è stata davvero incoraggiante – ha dichiarato il dottor Barbato – segno di una crescente sensibilità verso la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Ringrazio tutto il personale coinvolto per la professionalità e la dedizione dimostrate”.

La campagna vaccinale regionale prosegue ora nei centri vaccinali territoriali, su prenotazione tramite il portale prenotasalute.regione.lombardia.it, e anche tramite i medici di medicina generale e le farmacie aderenti.

Un segnale forte di fiducia e collaborazione tra cittadini e sistema sanitario, in un autunno in cui la prevenzione rimane la migliore alleata della salute collettiva.

