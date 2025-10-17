Operazione interforze porta all’espulsione dal Territorio Nazionale di un pericoloso cittadino albanese

Carlo Iannantuono: "L’attività che puntualmente porta avanti il nostro Comando di Polizia Locale continua a dare importanti risultati in ottica di prevenzione e repressione".

A seguito di un’attività di prevenzione dei reati in materia di spaccio delle sostanze stupefacenti alle prime ore del mattino, militari della Stazione Carabinieri di Castano Primo congiuntamente a personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio ed operatori del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari all’interno di due unità immobiliari indipendenti site nel centro cittadino Castanese.

All’interno dei locali, venivano trovati soggetti residenti e non e tra questi due uomini di nazionalità albanese, rispettivamente di 42 e 41 anni, gravati da svariati precedenti penali e di polizia che venivano sottoposti a rilievi fotodattiloscopici i cui esiti facevano emergere essere tra l’altro irregolari sul T.N. in quanto gravati da decreti di espulsione.

Alla luce degli esiti investigativi venivano pertanto deferiti all’AG ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano dove, presi in carico per gli ulteriori accertamenti di competenza per uno di essi veniva effettuata nella stessa giornata l’espulsione coatta immediata dallo Stato italiano con rimpatrio nella Nazione di origine.

Per il soggetto ne era stata dichiarata l’attuale pericolosità sociale dal Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza e disposta l’espulsione in quanto già condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e le armi non aveva mutato le condotte.

Gli ulteriori accertamenti esperiti portavano anche alla sanzione per mancata comunicazione di ospitalità dello straniero all’autorità in capo al residente che aveva dato supporto all’uomo nell’ultimo periodo.

“Come Amministrazione Comunale stiamo ponendo particolare attenzione per quanto riguarda il tema della sicurezza – commentano il Sindaco Roberto Colombo e l’Assessore Carlo Iannantuono – L’attività che puntualmente porta avanti il nostro Comando di Polizia Locale continua a dare importanti risultati in ottica di prevenzione e repressione di episodi che possono ledere la tranquillità di quanti vivono o lavorano a Castano. Quest’ultimo servizio è solo una delle tante operazioni che costantemente gli operatori mettono in campo. Grazie alla nostra Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia Giudiziaria della Procura e a tutte le Forze dell’Ordine per la fondamentale presenza e il fondamentale lavoro che ogni giorno svolgono”.

