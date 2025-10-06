La Polizia locale ha applicato un divieto di ritorno carico di una donna trentenne di nazionalità italiana già gravata da precedenti penali e di polizia.

A seguito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nei Comuni di Castano Primo e Nosate è stata applicata dal Questore di Milano su proposta della Polizia locale la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nel Comune di Castano Primo e Nosate per anni uno a carico di una donna trentenne di nazionalità italiana già gravata da precedenti penali e di polizia.

La stessa era stata deferita in stato di libertà dagli uomini del Comando Polizia locale diretti dal Commissario Capo Massimo Masetti, durante un’attività di polizia giudiziaria.

L’applicazione delle misure di prevenzione prevede anche una serie di limitazioni atte a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza ed incidono ad esempio anche sui requisiti morali del soggetto impedendo ad esempio il rilascio di alcune tipologie di patenti o di iscrivere la residenza nei comuni interessati dal provvedimento.

Apprezzamento da parte delle due Amministrazioni comunali di Castano e Nosate che ormai da tempo hanno istituito il Corpo Intercomunale di Polizia locale con evidenti e notevoli risultati per le attività espletate sul territorio, non solo in ambito di sicurezza percepita ma soprattutto reale.

Le parole del Sindaco di Nosate Roberto Cattaneo "Un doveroso ringraziamento alla polizia locale di Castano Primo e Nosate che monitora costantemente ed attentamente il territorio al fine di tutelare i propri cittadini" a queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle dell’Assessore alla Polizia locale, sicurezza e protezione civile di Castano Primo Carlo Iannantuono “Costante attenzione alla sicurezza con molteplici attività messe in campo dalla polizia locale”.

