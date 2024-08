Riconsegnata la tartaruga

E’ stata riaffidata al legittimo proprietario l’esemplare di Testudo Hermanni rinvenuto venerdì scorso da una privata cittadina all’interno del suo giardino a Castano Primo.

La donna allertava il Comando di piazza Mazzini in quanto ignoti l’avevano verosimilmente lanciata all’interno del cortile privato. Il rettile veniva così preso in consegna dai poliziotti locali per gli accertamenti di rito, al fine di far verificare sia le condizioni di salute ed anche se trattasi di un esemplare “domestico” o di fauna selvatica.

Questo tipo di Testuggine di Hermann presente in Italia anche in libertà, rientra tra le specie tutelate dalla normativa CITES, appendice II, la detenzione è soggetta a documentazione che ne dimostri l’acquisizione legale dell’esemplare.

Gli agenti diffondevano nell’immediatezza una nota del ritrovamento anche sul canale WhatsApp dell’Ente al fine di agevolare le ricerche essendo tra l’altro un esemplare marcato con chip identificativo.

Soddisfazione da parte del proprietario della testuggine che ringraziava per quanto fatto, potendo così riportare alle cure della propria famiglia e figli il piccolo animale, asportato da ignoti dal recinto ove era detenuto a loro insaputa. La restituzione al termine delle attività è stata operata dal Funzionario dell’Ufficio di PG V.Commissario Antonio Azzinnari in presenza dell’Assessore alla Polizia locale e sicurezza della Città di Castano Primo Carlo Iannantuono che si complimentava per il lavoro svolto.

