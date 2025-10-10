Nicolò un "Sì" che illumina Dairago

Lo scorso sabato, Nicolò Frattolillo e un passo decisivo nel suo cammino vocazionale, che lo porterà, il prossimo 13 giugno, a ricevere anche l’ordinazione sacerdotale.

Un “sì” che profuma di speranza, di fede e di gioia condivisa. La comunità di Dairago ha vissuto sabato 4 ottobre un momento di grande emozione: nel Duomo di Milano, alla presenza dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini, Nicolò Frattolillo – giovane della parrocchia di San Genesio martire – è stato ordinato diacono. Un passo decisivo nel suo cammino vocazionale, che lo porterà, il prossimo 13 giugno, a ricevere anche l’ordinazione sacerdotale. Un traguardo che non riguarda solo Nicolò, ma l’intera comunità dairaghese, da mesi in preghiera e in cammino per accompagnarlo verso questo dono. “È un evento di grazia per tutta la nostra comunità – sottolineano dalla parrocchia –. Avere un giovane che risponde con il suo ‘sì’ al Signore e sceglie di diventare prete è un segno di speranza e un’occasione per tutti di riscoprire la bellezza della vocazione cristiana”. “Per me è stata una giornata carica di emozioni - ci confida Nicolò - perchè è un ‘sì’ verso una scelta definitiva. Questo è un punto fermo per la mia vita. Anche se con sobrietà, perchè poi per festeggiare ci sarà tempo a conclusione del percorso, son molto contento della festa che gli amici di Dairago e Arconate, parrocchie con cui ho sempre collaborato e conosco tanti giovani e amici, hanno voluto prepararmi. Ora proseguo il mio servizio nella parrocchia di Cantù in cui mi adopero da un anno, con un impegno crescente e con l’obiettivo di prepararmi all’ordinazione sacerdotale”. La celebrazione in Duomo ha coinvolto anche altri undici seminaristi della Diocesi ambrosiana, tutti candidati all’ordinazione presbiterale prevista per il 13 giugno 2026.

