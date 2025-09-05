meteo-top

Torna la Tapasciada BiciTAV

13 km lungo la pista ciclopedonale che collega Bernate Ticino ad Arluno, tra corsa, camminata, festa di comunità e protezione del territorio.
Territorio - Tapasciada BiciTAV 2025, la locandina

La Tapasciada BiciTAV nasce nel 2022 ed è pensata come una camminata-corsa amatoriale di circa 13 km, lungo la pista ciclopedonale "BiciTAV" che corre accanto alla linea dell’alta velocità. È organizzata dall'Atletica 99 di Vittuone in collaborazione con i comuni di Bernate Ticino, Arluno, Santo Stefano Ticino, Ossona, Marcallo con Casone e Boffalora sopra Ticino, tutti uniti da un protocollo d’intesa del luglio 2021 per valorizzare questo suggestivo tracciato e promuoverlo come elemento di sviluppo culturale e turistico.
La terza edizione è prevista per il 28 settembre, con ritrovo e iscrizioni tra le ore 08:30 e 09:30. Partenza da Bernate Ticino (Prà Grand, via Vittorio Emanuele): alle 09:00 per chi cammina e alle 09:40 per chi corre. L’arrivo resta al Parco di via Toti ad Arluno, dove seguiranno premiazioni e ristoro. Sarà garantita una navetta pullman per il ritorno a Bernate Ticino.
La Tapasciada BiciTAV non è solo un evento sportivo: è una festa di comunità che valorizza il territorio del Medio Ovest Milanese, incentiva lo stile di vita sano e promuove la pista ciclopedonale BiciTAV come patrimonio locale.
Secondo il sindaco di Santo Stefano Ticino, Dario Tunesi, “concretizziamo le finalità e le azioni del Protocollo d’intesa, in particolare per la tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso la valorizzazione del percorso, l’organizzazione di eventi sportivi e l’uso del percorso ciclopedonale come volano per lo sviluppo di percorsi turistici e culturali”.
Grazie alla presenza di campioni sportivi, all’attenzione verso le famiglie, e al coinvolgimento di sei comuni, questa manifestazione si conferma come un’occasione importante per consolidare un legame tra sport, ambiente e identità locale.

