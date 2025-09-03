Vuoi suonare nella Banda?

Il Complesso bandistico vanzaghellese vuole allargare la cerchia dei suoi orchestrali e propone a chi sia interessato a dilettarsi di musica eseguita a suon di fiati di farsi avanti.

Forze fresche cercansi. Il Complesso bandistico vanzaghellese vuole allargare la cerchia dei suoi orchestrali e propone a chi sia interessato a dilettarsi di musica eseguita a suon di fiati di farsi avanti. L'appuntamento è per sabato 6 settembre dalle 10 alle 12 in piazza Pertini. Le iscrizioni sono aperte a tutti, sia ai ragazzi che hanno partecipato a un progetto musicale nel corso dell'oratorio feriale, sia a quanti desiderino cimentarsi in un'esperienza nuova di valore artistico e sociale. Nato nel 1977, ebbe come primo presidente Piermario Fassi e come primo direttore Carlo Lamperti e comprendeva inizialmente ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Ha al proprio attivo moltissimi concerti e anche gemellaggi con altre bande tra cui la Batterie Fanfare di Garchizy in Francia, la Musikverein di Wittental di Friburgo in Germania e la Banda di Popolano Luca Fabbri di Marradi in provincia di Firenze. In alcuni anni il sodalizio è arrivato a superare anche gli ottanta elementi.

