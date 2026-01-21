Gli aperijazz de 'Il Salice'

Una vera e propria “scommessa culturale”, che nasce da un’esperienza già riuscita la scorsa estate: una serata jazz abbinata a una cena a tema ispirata alla cucina di New Orleans.

Il Salice torna a far parlare di sé e lo fa nel modo che più gli è congeniale: accendendo la cultura, la musica e la voglia di stare insieme. Dopo i lavori di rinnovo che hanno interessato sia il bar sia il grande salone, il Centro Civico di via dei Salici 9 riapre ufficialmente le sue porte alla città con un progetto ambizioso e, per certi versi, anche coraggioso: due rassegne parallele, una musicale e una letteraria, che accompagneranno Legnano da fine gennaio fino all’inizio dell’estate.

Una vera e propria “scommessa culturale”, che nasce da un’esperienza già riuscita la scorsa estate: una serata jazz abbinata a una cena a tema ispirata alla cucina di New Orleans, capace di sorprendere per partecipazione e clima. Da lì l’idea di rilanciare, strutturando un percorso stabile che andasse a colmare un vuoto nel panorama culturale del territorio.

Da una parte il jazz, genere senza tempo e senza confini, dall’altra la letteratura, intesa non come esercizio elitario ma come autentico strumento di “resistenza civile” di fronte alla crescente barbarie sociale e culturale. Due calendari distinti ma complementari, ciascuno in sei appuntamenti mensili, guidati da due nomi di assoluto rilievo: il professor Gianni Vacchelli per il percorso letterario e il maestro Fabio Buonarota per quello musicale.

Proprio Buonarota, musicista a tutto tondo, trombettista e session man in formazioni di livello nazionale, è l’anima del progetto jazzistico. La formula scelta guarda ai club più vivi della tradizione: non solo il classico concerto serale, ma anche quattro appuntamenti in versione “aperijazz”, dalle 18 alle 21, con musica dal vivo e degustazione di aperitivi, per ascoltare il jazz in un’atmosfera più rilassata e conviviale, quasi da salotto urbano.

Un’idea che punta ad avvicinare pubblici diversi, offrendo qualità musicale e allo stesso tempo un’esperienza da vivere, condividere, gustare. Non a caso il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, a conferma del suo valore culturale e sociale per il territorio.

Il calendario degli appuntamenti jazz si presenta ricco e di alto livello:

Venerdì 30 gennaio 2026 – Borsound 1919 (ore 20 giro pizza, ore 21.30 concerto)

Sabato 28 febbraio 2026 – Buonarota Calafuore Re Trio (aperijazz 18.00–21.00)

Sabato 28 marzo 2026 – I Magnifici Sette (aperijazz 18.00–21.00)

Venerdì 17 aprile 2026 – Claudio Montagnoli (aperijazz 18.00–21.00)

Sabato 6 giugno 2026 – Max Tempia Trio (aperijazz 18.00–21.00)

Sabato 4 luglio 2026 – Borsound 1919 (ore 20 cena a tema, ore 21.30 concerto)

Sei serate che promettono di trasformare il Centro Pertini – Il Salice in uno dei cuori pulsanti della scena culturale legnanese, un luogo dove la musica incontra le persone e la cultura torna a essere esperienza viva, condivisa, popolare nel senso più nobile del termine.

