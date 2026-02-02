Una giornata di sport e comunità con il patrocinio di Avis Cuggiono, tra giovani atleti, educazione e valori condivisi.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà: è questo lo spirito che ha animato il Torneo della Befana, promosso e patrocinato da Avis Cuggiono, che ha visto protagonisti decine di giovani provenienti dal territorio.

L’iniziativa, ospitata sui campi della PSG Cuggiono, ha saputo unire competizione e festa, trasformando il torneo in un vero momento di comunità. A portare il saluto istituzionale sono stati Fulvio Ferrario, presidente della PSG, e Andrea Fabbricatore, nuovo presidente di Avis Cuggiono, che hanno sottolineato il valore educativo dello sport e l’importanza di trasmettere, fin da piccoli, messaggi di solidarietà e impegno civile.

Per la categoria mini, insieme ai padroni di casa della PSG, hanno partecipato l’ASD Aurora OSGB di Abbiategrasso e la Vomien Legnano, dando vita a partite vivaci, ricche di entusiasmo e sorrisi. Nella categoria Under 14, oltre alla PSG, sono scese in campo il GSO Ossona Casorezzo e l’Oratorio Lainate Ragazzi, regalando incontri intensi ma sempre improntati al fair play.

Più che un semplice torneo, quello della Befana si è confermato come un’occasione per rafforzare legami tra società sportive, famiglie e associazioni del territorio, nel segno di quei valori che Avis da sempre promuove: dono, partecipazione e attenzione agli altri. Un modo bello e concreto per iniziare l’anno nuovo, ricordando che lo sport può essere, prima di tutto, una scuola di vita.

