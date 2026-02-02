Iniziative di prevenzione

Giornata Mondiale contro il Cancro: iniziative in ospedale a Saronno e nelle Case di Comunità per prevenzione, cura, sostegno.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'occasione importante per sensibilizzare la popolazione su alcuni punti fondamentali; prevenzione, cura, sostegno.

Di fondamentale rilevanza è focalizzare l'attenzione sul fatto che diminuire il rischio di contrarre il cancro è possibile. A tal proposito esistono delle raccomandazioni proposte dalla Commissione europea all'interno del Codice europeo contro il cancro* (nato nel 1987): linee guida volte a promuovere una prevenzione consapevole, e di facile accesso per tutti i cittadini.

Il Codice racchiude al suo interno informazioni preziose sulle abitudini e sui comportamenti più utili ed incisivi per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore; l'anno scorso il documento è stato integrato con le conoscenze scientifiche più recenti e aggiornate, aumentando le linee guida. Agendo sui fattori di rischio prevenibili si può arrivare ad evitare fino al 40% delle diagnosi di cancro.

In un’ottica di informazione e maggiore consapevolezza, ASST Valle Olona mette in campo alcune iniziative pensate per sensibilizzare la popolazione.

A Saronno, in Aula Pianoforte – Day Hospital Oncologico, dalle 17.30 alle 18.45 del 4 febbraio si terrà una Tavola Rotonda dedicata alla prevenzione, con un programma in linea con le indicazioni del congresso AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

“Obiettivo dell’incontro è quello di creare uno spazio informativo in cui coniugare dialogo e responsabilità collettiva”, spiega il dr. Giuseppe Di Lucca, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Saronno, “si tratta di un momento in cui professionisti della salute – oncologi e psicologi – si alterneranno per offrire strumenti concreti, riflessioni e prospettive integrate sul tema della prevenzione oncologica e della cura”.

Durante la Tavola Rotonda si parlerà di prevenzione primaria e secondaria, stili di vita modificabili, fattori di rischio e comportamenti protettivi.

“L’incontro focalizzerà l’attenzione anche sulla cura di sé in senso più ampio: non soltanto come attenzione al corpo, ma anche come equilibrio tra dimensione fisica, psicologica e relazionale”, aggiunge la Dott.ssa Maria Marconi, Referente Psiconcologia Aziendale.

La prevenzione deve essere vista come un processo quotidiano, fatto di scelte consapevoli; la cura non concerne solo il trattamento della malattia, ma anche il prendersi carico della persona nella sua interezza.

“Da qui l’importanza di esternare questi temi al di là dell’ambito ambulatoriale: fare una corretta informazione, che quanto più possibile semplice e accessibile, oltre che basata su evidenze scientifiche, è uno dei primi strumenti efficaci per ridurre il rischio, superare le paure e costruire una cultura della salute”, conclude il dr. Di Lucca.

La tavola rotonda dal titolo "I pilastri della prevenzione oncologica: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e abbandono del tabagismo" è aperta a tutta la popolazione, con ingresso gratuito, ed è stata realizzata grazie anche al contributo della Saronno Point ODV. Saranno presenti in qualità di relatori il dr. Giuseppe Di Lucca, la Dott.ssa Maria Marconi, la dr.ssa Alessia Liguori (S.C. Oncologia), la Dott.ssa Francesca Proserpio (psicologa dello sport), Irene De Biase (personal trainer) e la Dott.ssa Claudia De Valeri (psicologa).

Anche nelle Case di Comunità si terranno attività di prevenzione pensate per i cittadini.

Per tutto il mese di febbraio, a Saronno, Busto Arsizio e Centro Vaccinale di Gallarate saranno garantite le vaccinazioni HPV (gratuite, se previsto dalla normativa), con accesso libero dalle 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì.

La Casa di Comunità di Lonate Pozzolo il 4 febbraio propone visite senologiche dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da lunedì a venerdì. Prenotazione obbligatoria chiamando il PUA al numero 0331 300024 (telefonare dalle 8 alle 16 da lun a ven). Posti limitati.

Sempre il 4 febbraio, per favorire la prevenzione secondaria, a Saronno, Busto Arsizio, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo si effettuerà la rilevazione dei parametri vitali dalle 10.00 alle 13.00 e, nei medesimi orari, si potrà approfittare di informazioni utili e strategiche per la prevenzione oncologica sui temi dell’educazione terapeutica e alimentare e counseling antifumo. L’accesso è libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!