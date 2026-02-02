L’Under 16 torna ai Playoff PGS

La maggior parte delle atlete proviene dal vivaio gialloblù, cresciuta passo dopo passo all’interno della società e nell’ultimo anno il gruppo si è arricchito con innesti provenienti dai paesi limitrofi.

Il Volley SOI torna ai Playoff PGS con la squadra Under 16 femminile, un traguardo che mancava da alcuni anni e che conferma la bontà del lavoro svolto. Le ragazze in questi giorni stanno affrontando, in gare di andata e ritorno, le pari età del Volley San Giacomo Novara, in una sfida che premia la squadra per impegno e continuità acquisita.

Questa Under 16 racconta un percorso costruito nel tempo: la maggior parte delle atlete proviene dal vivaio gialloblù, cresciuta passo dopo passo all’interno della società e nell’ultimo anno il gruppo si è arricchito con innesti provenienti dai paesi limitrofi, perfettamente integrati nello spirito della squadra. Un segnale che ribadisce il ruolo della SOI come punto di riferimento per tutto il territorio, nel volley così come nel basket e nell’atletica.

Merito anche del lavoro dei coach Massimo Molla e Ylenia Chiodini: «I Playoff sono una bella soddisfazione perché premiano la crescita delle ragazze. Questo percorso ci ha spinto a guardare oltre, insieme ai nostri responsabili di settore: per offrire continuità al progetto, in primavera iscriveremo la Under 16 al campionato FIPAV, più competitivo, così da permettere alle nostre atlete di confrontarsi con un livello ancora più alto».

Nel bilancio della prima parte di stagione va dato merito anche alla Under 20 femminile, protagonista di un ottimo cammino concluso con il secondo posto nel campionato PGS: le ragazze non hanno potuto accedere ai playoff solo per motivi burocratici, ma hanno dimostrato qualità e spirito di squadra. Anche per loro è prevista la partecipazione al campionato FIPAV in primavera, a conferma di un progetto che guarda al futuro con ambizione.

Un nuovo passo avanti per il Volley SOI, nel segno dei valori che da ottant’anni accompagnano la società: passione, educazione sportiva e comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!