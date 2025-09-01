Ci si prepara al Palio

Da sabato 6 a domenica 14 settembre il 'Palio delle Contrade' animerà il paese con giochi, spettacoli e sfide tra le quattro contrade.

È tutto pronto per la 22ª edizione del Palio di Dairago, una delle manifestazioni più attese dalla comunità, che da sabato 6 a domenica 14 settembre animerà il paese con giochi, spettacoli e sfide tra le quattro contrade.

Nato nel 1981, il Palio rappresenta ormai un vero e proprio simbolo di identità per Dairago: ogni due anni, le contrade – A Monda, A Kruzeta, San Ginisi e Madona in Campagna – si contendono l’ambito titolo attraverso gare che spaziano dallo sport alle tradizioni popolari, fino a prove artistiche come murales, concorsi fotografici e carri a tema che riportano in vita scene e ambienti del passato.

Dopo la pausa forzata a causa della pandemia e il ritorno nel 2023, la macchina organizzativa non si è più fermata. Quest’anno, dunque, si rinnova l’appuntamento con una settimana di eventi che coinvolgerà non solo i contradaioli, ma l’intera cittadinanza.

Il via ufficiale sarà sabato 6 settembre alle 17.30 con la messa e la benedizione delle bandiere. A seguire, la cena della vigilia in piazza Mazzini – quest’anno a base di paella e sangria – e l’estrazione delle batterie per i giochi, prima di una serata musicale con il concerto dei Mixoro e il dj set di Bignoise.

Da domenica 7 prenderanno vita le prime competizioni artistiche: al mattino la valutazione dei murales e la presentazione del concorso fotografico, nel pomeriggio il giuramento dei capicontrada e la sfilata per le vie del paese, mentre in serata spazio al concorso di poesie.

Durante la settimana non mancheranno le sfide sportive e i giochi di tradizione: dalla corsa con la carriola al taglio del tronco, dalle prove di abilità con il copertone e le mele ai mini-giochi pensati per i più piccoli. Un appuntamento che riesce a unire generazioni diverse in un clima di festa e sana competizione.

Il gran finale sarà nel weekend del 13 e 14 settembre: sabato con i tornei di carte e sport di squadra come calcio, basket e volley, domenica con i classici giochi popolari – trampoli, calimone, staffetta, tiro alla fune, corsa nei sacchi, uovo e piattini – fino alla proclamazione della contrada vincitrice.

Il Palio, con il suo spirito di amicizia e rivalità costruttiva, rappresenta per Dairago non solo un’occasione di divertimento, ma anche un prezioso momento di aggregazione comunitaria e riscoperta delle tradizioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!