Nicolò... verso il sacerdozio

Il cammino di Nicolò raggiungerà una tappa fondamentale sabato 4 ottobre alle ore 9 in Duomo a Milano, quando riceverà l’ordinazione diaconale.

La comunità di Dairago si prepara a vivere mesi di grande gioia e di profonda intensità spirituale. Nicolò Frattolillo, giovane della parrocchia di San Genesio martire, si appresta infatti a ricevere l’ordinazione diaconale e successivamente quella sacerdotale, donando così la propria vita al servizio della Chiesa.

Il cammino di Nicolò raggiungerà una tappa fondamentale sabato 4 ottobre alle ore 9 in Duomo a Milano, quando riceverà l’ordinazione diaconale. Successivamente, un altro momento attesissimo sarà la sua ordinazione sacerdotale, fissata per sabato 13 giugno alle ore 9, sempre in Duomo. Due appuntamenti che la comunità parrocchiale invita già a segnare in agenda, per partecipare numerosa e condividere insieme la gioia di questo dono.

“È un evento di grazia per tutta la nostra comunità – sottolineano dalla parrocchia –. Avere un giovane che risponde con il suo ‘sì’ al Signore e sceglie di diventare prete è un segno di speranza e un’occasione per tutti di riscoprire la bellezza della vocazione cristiana”.

Per accompagnare Nicolò in questo percorso, la parrocchia ha programmato diversi momenti di preparazione e riflessione. Primo appuntamento sarà giovedì 11 settembre alle ore 21, in oratorio, con un’assemblea parrocchiale aperta a tutti i fedeli, in particolare ai membri del Consiglio pastorale e ai gruppi di “Lavoratori nella vigna”. Sarà l’occasione per proporre idee e iniziative che possano coinvolgere l’intera comunità.

L’invito è chiaro: non solo sostenere Nicolò con la preghiera, ma anche vivere pienamente questo evento come una possibilità di crescita nella fede e nella fraternità. “Guardando a Nicolò – si legge nel bollettino – speriamo che anche altri giovani possano sentire la chiamata del Signore. Oggi c’è bisogno di sacerdoti, di sacerdoti giovani e santi”.

Dairago si stringe così attorno a Nicolò, con l’orgoglio di accompagnare un figlio della comunità verso un servizio che non è solo personale, ma un dono per tutta la Chiesa.

