Madonna in Binda: 'Fuori di Festa'

Musica, divertimento, animazione, cibo e molto altro... Sabato 13 e domenica 14 settembre a Nosate torna 'Fuori di Festa', la festa della Madonna in Binda, in ricordo di Marco Pasquale, organizzata dal Comune con 'Fuori di Testo', Pro Loco Nosate, Fiaccolata Nosatese, 'Le donne del mercoledì' e 'La Compagnia della Noce'. Si comincia, allora, il sabato dalle 20.30 con 'Lineout' + 'Hurricanes', mentre domenica alle 10 Santa Messa nella chiesetta di Santa Maria in Binda, dalle 14.30 torneo di basket (organizzato da Basket Academy Ticinio) e di burraco e dalle 16.30 giochi per bambini e truccabimbi, per poi lasciare spazio alle 20.30 all'estrazione a premi e dalle 21 a 'Jolly Blu' (883 e Max Pezzali Tribute Band). Per tutto il weekend, dalle 19 servizio bar e cucina.

