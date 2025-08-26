meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 21°
Mer, 27/08/2025 - 07:50

data-top

mercoledì 27 agosto 2025 | ore 08:20

Madonna in Binda: 'Fuori di Festa'

Musica, divertimento, animazione, cibo e molto altro... Sabato 13 e domenica 14 settembre a Nosate torna 'Fuori di Festa', la festa della Madonna in Binda.
Nosate / Eventi - Locandina 'Fuori di Festa'

Musica, divertimento, animazione, cibo e molto altro... Sabato 13 e domenica 14 settembre a Nosate torna 'Fuori di Festa', la festa della Madonna in Binda, in ricordo di Marco Pasquale, organizzata dal Comune con 'Fuori di Testo', Pro Loco Nosate, Fiaccolata Nosatese, 'Le donne del mercoledì' e 'La Compagnia della Noce'. Si comincia, allora, il sabato dalle 20.30 con 'Lineout' + 'Hurricanes', mentre domenica alle 10 Santa Messa nella chiesetta di Santa Maria in Binda, dalle 14.30 torneo di basket (organizzato da Basket Academy Ticinio) e di burraco e dalle 16.30 giochi per bambini e truccabimbi, per poi lasciare spazio alle 20.30 all'estrazione a premi e dalle 21 a 'Jolly Blu' (883 e Max Pezzali Tribute Band). Per tutto il weekend, dalle 19 servizio bar e cucina.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Domenica di musica e natura
Nosate - La chiesetta di Santa Maria in Binda
Domenica 10 settembre al parco di Santa Maria in Binda a Nosate un coinvolgente percorso musicale, letterario, emozionale, che celebra l’affinità dell’uomo con la natura.
Omaggio a Casadei
Nosate / Eventi - Omaggio a Casadei
Omaggio a Casadei. L'appuntamento è questa domenica (3 luglio), alle 16, alla Casella Lule di Nosate, tra gli eventi della rassegna estiva del Polo Culturale del Castano 'Il Patrimonio in scena. Suoni e Voci d'Estate'.
Ritmi latino-americani con 'Diablo Rey'
Musica - 'Diablo Rey'
Domenica 7 luglio, alle 16, casetta Lule (piazza Borromeo a Nosate) suoni e ritmi latino - americani. Un pomeriggio di musica che vi farà viaggiare e vivere grandi emozioni.

Invia nuovo commento