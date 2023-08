Domenica di musica e natura

Domenica 10 settembre al parco di Santa Maria in Binda a Nosate un coinvolgente percorso musicale, letterario, emozionale, che celebra l’affinità dell’uomo con la natura.

Domenica 10 settembre al parco di Santa Maria in Binda a Nosate un coinvolgente percorso musicale, letterario, emozionale, che celebra l’affinità dell’uomo con la natura e presenta brani legati all’ecologia e all’ambiente. Un concerto con interventi musicali e testi d’autore, per riscoprire brani a forte tematica ambientale, eseguiti dalla bellissima voce di Monica Della Vedova e dalla chitarra virtuosa di Stefano Bassi. Da Celentano con 'Un albero di 30 piani' in chiave blues a Bertoli con la sua 'Eppure soffia' – dai Beatles con 'Blackbird' a Sting con 'Fragile'... un viaggio sonoro d’ascolto particolare, tra gli appuntamenti della rassegna 'Suoni e Voci d'Estate' del Polo Culturale del Castanese.

