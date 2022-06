Omaggio a Casadei. L'appuntamento è questa domenica (3 luglio), alle 16, alla Casella Lule di Nosate, tra gli eventi della rassegna estiva del Polo Culturale del Castano 'Il Patrimonio in scena. Suoni e Voci d'Estate'.

Omaggio a Casadei. L'appuntamento è questa domenica (3 luglio), alle 16, alla Casella Lule di Nosate, tra gli eventi della rassegna estiva del Polo Culturale del Castano 'Il Patrimonio in scena. Suoni e Voci d'Estate'. I maestri Munari e Medici propongono brani, da loro rivisitati e riarrangiati: oltre ai brani della tradizione della famiglia Casadei, anche quelli dei più celebri compositori emiliani di questo genere come Tienno Pattacini, Renato Benelli, Gigi Stok, Henghel Gualdi. Un concerto emozionante e molto godibile, per tornare a guardare un pò più in là, con meno paure, al ritmo di... Ciao Mare!

