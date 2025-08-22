meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 24°
Ven, 22/08/2025 - 20:50

data-top

venerdì 22 agosto 2025 | ore 21:12

Bernate e il tradizionale pranzo di fine estate

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 12:00 di domenica 31 agosto presso il Chiostro della Canonica, sono invitati tutti i cittadini bernatesi over 65.
528394920_1142845627872782_4857603860290163617_n.jpg

Il Comune di Bernate Ticino, in collaborazione con il Gruppo Pensionati, organizza per domenica 31 agosto 2025 il tradizionale Pranzo di Fine Estate, un appuntamento ormai immancabile dedicato ai cittadini over 65. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 12:00 presso il Chiostro della Canonica, una cornice suggestiva che accoglierà i partecipanti per un momento di convivialità e condivisione. Il programma prevede l’accoglienza con il saluto del sindaco, seguito dalla benedizione del parroco, quindi il pranzo comunitario e un intrattenimento musicale per rendere la giornata ancora più speciale. Durante l’incontro non mancherà una sorpresa: tutti i partecipanti riceveranno infatti un omaggio offerto dalle “Sciure del mercoledì”, storica realtà locale che da anni si dedica con entusiasmo a iniziative di socialità.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

“Oggi come allora, nel segno dei ricordi"
Bernate Ticino / Eventi - festa dei rioni 2024
Nonostante il maltempo, la settima edizione della 'Festa dei Rioni' di Bernate Ticino è stata un vero e proprio successo, tra buon cibo, musica e ricordi.
“Vieni all’Ape con il tuo Ape!”
515009087_1116607363829942_3264548952989839120_n.jpg
L’evento invita tutti i possessori del celebre tre ruote Piaggio a partecipare alla sfilata decorando il proprio veicolo nel modo più fantasioso possibile.
Fiera Estiva della Festa delle Sante Reliquie
516396298_1146798544155748_3468513415746268672_n.jpg
Torna quest’anno con una veste rinnovata la Fiera Estiva della Festa delle Sante Reliquie, che animerà Piazza Ardizzone nella serata di domenica 13 luglio, dalle ore 18.00 alle 23.30.

Invia nuovo commento