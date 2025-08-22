Bernate e il tradizionale pranzo di fine estate

Il Comune di Bernate Ticino, in collaborazione con il Gruppo Pensionati, organizza per domenica 31 agosto 2025 il tradizionale Pranzo di Fine Estate, un appuntamento ormai immancabile dedicato ai cittadini over 65. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 12:00 presso il Chiostro della Canonica, una cornice suggestiva che accoglierà i partecipanti per un momento di convivialità e condivisione. Il programma prevede l’accoglienza con il saluto del sindaco, seguito dalla benedizione del parroco, quindi il pranzo comunitario e un intrattenimento musicale per rendere la giornata ancora più speciale. Durante l’incontro non mancherà una sorpresa: tutti i partecipanti riceveranno infatti un omaggio offerto dalle “Sciure del mercoledì”, storica realtà locale che da anni si dedica con entusiasmo a iniziative di socialità.

