Monsignor Franco Giacobbe

La comunità si stringe attorno al ricordo del suo storico pastore. I funerali si svolgeranno martedì 19 agosto alle ore 15, nella Basilica di San Martino.

Magenta piange la scomparsa di Monsignor Fausto Giacobbe, per tutti semplicemente Don Fausto, tornato alla Casa del Padre all’età di 98 anni. Figura di riferimento per decenni della vita religiosa e sociale cittadina, Don Fausto ha accompagnato intere generazioni con la sua instancabile testimonianza di fede, il suo impegno quotidiano e la sua costante vicinanza alle persone.

Il sindaco Luca Del Gobbo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, ha espresso il cordoglio ricordando la sua figura:

«Don Fausto è stato per decenni una guida spirituale, un punto di riferimento e un pastore instancabile per la nostra comunità. La sua testimonianza rimarrà impressa nella memoria e nel cuore di tutti i Magentini. La nostra comunità si stringe nel ricordo e nella preghiera, grata per quello che ha rappresentato».

I Magentini avranno la possibilità di rendere omaggio a Don Fausto a partire da lunedì 18 agosto, dalle ore 9.30, presso la Basilica di San Martino. Sempre in Basilica, alle ore 20.45 dello stesso giorno, sarà recitato il Santo Rosario.

I funerali si svolgeranno invece il giorno successivo, martedì 19 agosto alle ore 15.00, nella Basilica di San Martino, che si preannuncia gremita per salutare una delle figure più amate e significative della comunità.

Don Fausto Giacobbe lascia un segno profondo non solo nella storia della parrocchia, ma nell’intera città di Magenta, che oggi si raccoglie nel dolore e nella preghiera, riconoscente per il lungo cammino condiviso con lui.

