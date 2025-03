Pink in Garage

Il comitato femminile del sodalizio magentino è nato l’anno scorso dalla volontà di alcune socie del Club di valorizzare, sviluppare e ampliare la partecipazione delle donne.

Il comitato femminile del Moto Club Magenta e Proride organizzano un corso di manutenzione base della motocicletta. Il comitato femminile del sodalizio magentino è nato l’anno scorso dalla volontà di alcune socie del Club di valorizzare, sviluppare e ampliare la partecipazione delle Donne alle attività motociclistiche con uscite in moto ed iniziative dedicate di cui questo evento rappresenta un esempio.

Il corso si terrà il 22 Marzo 2025, dalle ore 14,00 presso la sede Proride sita in via Mazzucchelli 83 a Cameri (NO)

Un evento gratuito, aperto a tutti gli appassionati, purché con adesione entro il 18 Marzo 2025, in particolare dedicato all’utenza femminile, che vogliono conoscere e svolgere autonomamente la piccola manutenzione della amata due ruote; livello olio, freni, tensione catena, personalizzazione dell’assetto della moto, ecc.

Per informazioni Whatapp 3496678688 per le iscrizioni compilare questo il form (https://forms.gle/5JJytZPvATQTiZZW6) dove andrà indicato il modello di moto posseduta o ambita e quale argomento piacerebbe venisse trattato.

Un pomeriggio per confrontarsi e conoscere i concetti di manutenzione base e/o migliorare il proprio bagaglio tecnico.

Al temine un rinfresco e un simpatico gadget a tutti i partecipanti.

