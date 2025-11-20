meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Sab, 22/11/2025 - 18:20

data-top

sabato 22 novembre 2025 | ore 19:21

‘La via del Natale’

Si intitola ‘La via del Natale’ e sarà la via Chiesa a Malvaglio, che il 30 novembre, dalle 10 alle 17, si trasformerà appunto in una vera e propria via natalizia.
Malvaglio / Eventi - 'La via del Natale'

Si intitola ‘La via del Natale’ e sarà la via Chiesa a Malvaglio, che il 30 novembre, dalle 10 alle 17, si trasformerà appunto in una vera e propria via natalizia con stand, musica e attività per grandi e piccoli, in collaborazione con i commercianti di Robecchetto e della frazione. Il programma vedrà, allora, alle 10 l’apertura degli stand, quindi alle 12 pranzo tra commercianti e stand, alle 14 canzoni di Natale con Asia (sul sagrato della chiesa), alle 14.30 insieme con Babbo Natale e i suoi elfi e alle 15 premiazione dell’albero più bello (via Ronzoni). Infine, alle 16 merenda per tutti i bambini con Babbo Natale. Una giornata, insomma, tutta da vivere tutti assieme. Un appuntamento per ritrovarsi, s e fare festa pensando al Natale. Se portate anche un giocattolo…farete felici altri bambini.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Chiesa di Malvaglio: centenerio
Malvaglio - Chiesa Parrocchiale (Foto d'archivio)
C'è una data segnata a caratteri cubitali a Robecchetto con Induno. E' giovedì 4 settembre quando la chiesa parrocchiale di Malvaglio celebrerà il centenario della sua consacrazione.
'Amichevolmente 2025'
Robecchetto / Eventi - La locandina dell'evento
Tempo di festeggiare per l'Associazione Amici della Biblioteca 'Alda Merini' di Robecchetto. Appuntamento, allora, domenica 23 febbraio, da una parte con il 6° compleanno, dall'altra con la campagna tesseramento 2025.
'Esponiamoci': l'arte all'Alda Merini
Robecchetto - 'Esponiamoci'
Ogni mese avrà un artista e ogni artista opere che lo rappresentano. La biblioteca comunale Alda Merini di Robecchetto con Induno apre al talento creativo dei suoi concittadini.

Invia nuovo commento