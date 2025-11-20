Si intitola ‘La via del Natale’ e sarà la via Chiesa a Malvaglio, che il 30 novembre, dalle 10 alle 17, si trasformerà appunto in una vera e propria via natalizia.

Si intitola ‘La via del Natale’ e sarà la via Chiesa a Malvaglio, che il 30 novembre, dalle 10 alle 17, si trasformerà appunto in una vera e propria via natalizia con stand, musica e attività per grandi e piccoli, in collaborazione con i commercianti di Robecchetto e della frazione. Il programma vedrà, allora, alle 10 l’apertura degli stand, quindi alle 12 pranzo tra commercianti e stand, alle 14 canzoni di Natale con Asia (sul sagrato della chiesa), alle 14.30 insieme con Babbo Natale e i suoi elfi e alle 15 premiazione dell’albero più bello (via Ronzoni). Infine, alle 16 merenda per tutti i bambini con Babbo Natale. Una giornata, insomma, tutta da vivere tutti assieme. Un appuntamento per ritrovarsi, s e fare festa pensando al Natale. Se portate anche un giocattolo…farete felici altri bambini.

