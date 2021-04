Incidente in superstrada

Boffalora-Malpensa bloccata nel tratto tra Magenta e l’uscita di Mesero questo pomeriggio per un incidente stradale avvenuto all’altezza di Marcallo.

Boffalora-Malpensa bloccata nel tratto tra Magenta e l’uscita di Mesero questo pomeriggio per un incidente stradale avvenuto all’altezza di Marcallo. Per cause in corso di chiarimento si sono scontrate una moto e l’ammiraglia della UAE Team Emirates. Ad avere la peggio è stato il motociclista di 46 anni soccorso da un equipaggio della Croce Bianca e dall’eliambulanza. L’uomo è stato trasferito in ospedale con il codice giallo. La Polizia stradale sul posto per chiarire l’accaduto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro