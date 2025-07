La 2^ 'Ticino Summer Fest'

Una ‘due giorni’ di festa e momenti per ritrovarsi, stare insieme e parlare di politica e di presente e futuro. L’11 e il 12 luglio, allora, l’appuntamento è stato a ‘Lo Scoiattolo’ in piazza Borromeo a Nosate per la 2^ edizione della ‘Ticino Summer Fest’.

Una ‘due giorni’ di festa e momenti per ritrovarsi, stare insieme e parlare di politica e di presente e futuro. L’11 e il 12 luglio, allora, l’appuntamento è stato a ‘Lo Scoiattolo’ in piazza Borromeo a Nosate per la 2^ edizione della ‘Ticino Summer Fest’. Diversi i partecipanti e diversi anche gli esponenti della Lega presenti, cogliendo l’occasione per raccontare cosa sta facendo oggi la Lega nelle istituzioni.

