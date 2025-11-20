Nosate 'accende' il Natale

Pronti ad accendere il Natale. A Nosate, l’appuntamento è lunedì 8 dicembre in piazza Borromeo con la Pro Loco.

Pronti ad accendere il Natale. A Nosate, l’appuntamento è lunedì 8 dicembre in piazza Borromeo con la Pro Loco. Dalle 10 mercatini natalizi e, poi, alle 16.30 accensione dell’albero. Durante tutta la giornata ci saranno té, vin brulé, dolci e frittelle. Per tutta la manifestazione, inoltre, si potrà scrivere e imbucare la lettera a Babbo Natale (le letterine potranno essere imbucate e spedite fino al 21 dicembre). In caso di maltempo, l’evento si terrà nel salone parrocchiale.

