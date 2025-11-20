meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Sab, 22/11/2025 - 18:20

data-top

sabato 22 novembre 2025 | ore 19:21

Nosate 'accende' il Natale

Pronti ad accendere il Natale. A Nosate, l’appuntamento è lunedì 8 dicembre in piazza Borromeo con la Pro Loco.
Nosate / Eventi - 'Accendiamo il Natale'

Pronti ad accendere il Natale. A Nosate, l’appuntamento è lunedì 8 dicembre in piazza Borromeo con la Pro Loco. Dalle 10 mercatini natalizi e, poi, alle 16.30 accensione dell’albero. Durante tutta la giornata ci saranno té, vin brulé, dolci e frittelle. Per tutta la manifestazione, inoltre, si potrà scrivere e imbucare la lettera a Babbo Natale (le letterine potranno essere imbucate e spedite fino al 21 dicembre). In caso di maltempo, l’evento si terrà nel salone parrocchiale.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

50 anni di Fiaccolata Nosatese
Nosate / Eventi - Fiaccolata Nosatese
Quell’anno, a segnare l’inizio di un percorso fatto di tante altre mete, persone ed emozioni. Era il 1975: 50 anni fa la prima edizione della Fiaccolata Nosatese.
Madonna in Binda: 'Fuori di Festa'
Nosate / Eventi - Locandina 'Fuori di Festa'
Musica, divertimento, animazione, cibo e molto altro... Sabato 13 e domenica 14 settembre a Nosate torna 'Fuori di Festa', la festa della Madonna in Binda.
La 2^ 'Ticino Summer Fest'
Nosate / Eventi - 'Ticino Summer Fest'
Una ‘due giorni’ di festa e momenti per ritrovarsi, stare insieme e parlare di politica e di presente e futuro. L’11 e il 12 luglio, allora, l’appuntamento è stato a ‘Lo Scoiattolo’ in piazza Borromeo a Nosate per la 2^ edizione della ‘Ticino Summer Fest’.

Invia nuovo commento