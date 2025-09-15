meteo-top

50 anni di Fiaccolata Nosatese

Quell’anno, a segnare l’inizio di un percorso fatto di tante altre mete, persone ed emozioni. Era il 1975: 50 anni fa la prima edizione della Fiaccolata Nosatese.
Nosate / Eventi - Fiaccolata Nosatese

Quell’anno, a segnare l’inizio di un percorso fatto di tante altre mete, persone ed emozioni. Era il 1975: 50 anni fa la prima edizione della Fiaccolata Nosatese. “L’idea è nata perché già in qualche altro paese del territorio si organizzavano simili iniziative, così ci siamo detti che sarebbe stato bello provare a farla anche da noi - racconta Giuseppe Picco, il primo organizzatore assieme ad Adriano Poloni - Tutto è nato come club ‘Amici di Raffaele Marcoli’ e la prima destinazione è stato il santuario di Boca. Mi ricordo ancora l’arrivo in piazza, davanti alla chiesa Parrocchiale di San Guniforte, dove abbiamo acceso la fiaccola, per poi raggiungere la chiesa di Santa Maria in Binda, perché all’inizio l’arrivo era a Nosate in giù”. Un lungo viaggio, come qualcuno l’ha ribattezzato, allora, e ovviamente tanti ricordi, che rimarranno per sempre nella storia di tutti coloro che hanno partecipato alle varie edizioni e del paese intero. “”Avevo 15 anni in quella Fiaccolata - spiega Marco Colombo, il primo tedoforo - È stata una grande emozione. Un appuntamento che voleva dire, infatti, ritrovarsi, stare bene insieme, essere come una vera e propria famiglia. Una settimana di festa, di gioia e di pace. Ecco perché ho sempre detto che almeno una volta nella vita bisogna provarla e viverla in prima persona. Solo così si riesce a capire che cosa significa. Solo così ci si rende conto della bella esperienza che è. Sono momenti e ricordi che rimangono nel cuore”.

FIACCOLATA NOSATESE: 50 ANNI... DI CORSA

