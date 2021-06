Quattro appuntamenti; quattro pellicole in una particolare location. Con la Pro Loco Castano, infatti, ecco, per il mese di luglio, 'Cinema al Museo'.

Quattro appuntamenti; quattro pellicole in una particolare location. Con la Pro Loco Castano, infatti, ecco, per il mese di luglio, 'Cinema al Museo' (nel cortiletto di via Corio, a partire dalle 21.30). Si comincerà, allora, il 7 con 'Tenet' (di Nolan), quindi il 14 sarà la volta di 'Odio l'estate', mentre il 21 ecco 'Lei mi parla ancora' (Pupi Avati) e, infine, il 28 'La Dea Foresta' (Ferzan Ozpetek). L'ingresso è libero, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore.

