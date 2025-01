Tre appuntamenti teatrali e due dedicati al cinema. Cosa si fa domenica? Beh… tutti al “Paccagnini” di Castano Primo. Pronta a partire, infatti, anche l’iniziativa “Domenica in Auditorium”.

Tre appuntamenti teatrali e due dedicati al cinema. Cosa si fa domenica? Beh… tutti al “Paccagnini” di Castano Primo. Pronta a partire, infatti, anche l’iniziativa “Domenica in Auditorium” (con il patrocinio del Comune e del Polo Culturale del Castanese), appunto una serie di appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Si comincia, allora, il 2 febbraio (alle 17), proprio con il teatro e “La scuola degli eroi”, quindi il 23 febbraio “I tre porcellini” e il 2 marzo “Pippi Calzelunghe”. Mentre per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche (alle 16): il 9 febbraio “Pets” e il 23 marzo “Wall•E”. E al termine degli spettacoli, merenda a tutti i bimbi. Per informazioni e prenotazioni: info [at] fiorecheride [dot] it oppure 351/5827607.

