Salute in primo piano. Parlarne, confrontarsi e ricevere fondamentali e preziose indicazioni in materia di prevenzione quale strumento di tutela appunto della salute personale. Venerdì 22 novembre alle 21, allora, appuntamento in sala consiliare a Castano per la conferenza “Prevenzione e Promozione della Salute”. Intervengono il dottor Luis Guillermo Bassani (specialista in chirurgia senologica, che tratterà di “Prevenzione e diagnosi del tumore della mammella” ), il dottor Piermarco Locati (specialista in chirurgia vascolare e angiologia, che si soffermerà su “Prevenzione e diagnosi delle malattie cardiovascolari) e il dottor Dario Candiani (specialista in dermatologia e venereologia, che parlerà di “Prevenzione e diagnosi del melanoma”). Sarà presente, inoltre, l’Associazione “Cuore di Donna”.

