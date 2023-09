Cuggiono: nuova veste per il Buffalo

Nuova veste per il Buffalo, lo storico locale cuggionese, che con la nuova gestione è stato protagonista di una ristrutturazione completa.Venerdì 22 settembre l’inaugurazione ufficiale, con aperitivo offerto fino alle 20 e a seguire il 10% di sconto sulla cena per chi prenota anticipatamente.

Nuova veste per il Buffalo, lo storico locale cuggionese, che con la nuova gestione è stato protagonista di una ristrutturazione completa diventando un ambiente moderno, risultato di una fusione tra industrial e tradizione. Kristian, il giovane titolare, ha deciso di investire nel territorio portando la sua passione per la cucina e il buon vino. Il nuovo locale è infatti una brasserie con una carta che comprende una selezione di carni provenienti da tutto il mondo, cucinate magistralmente dal cuoco argentino. Venerdì 22 settembre l’inaugurazione ufficiale, con aperitivo offerto fino alle 20 e a seguire il 10% di sconto sulla cena per chi prenota anticipatamente. Inoltre, fino al 31 ottobre il menu bambini è offerto ai piccoli clienti fino ai 10 anni, accompagnati dai genitori. Il Buffalo aprirà le sue porte ogni giorno, tranne il lunedì, a partire dalle 18:00. In settimana chiusura a mezzanotte tranne il giovedì, in cui sarà possibile rimanere un’ora di più per godere delle atmosfere post-cena. Venerdì e sabato invece, si chiude alle 2 di notte. Questo rende il locale l’ideale per gustare aperitivi, cene e dopocena di qualità con amici e familiari.

