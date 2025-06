La Giornata del Donatore

Il concerto ha rappresentato molto più di un semplice momento musicale: è stato un’occasione per dire grazie.

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà ha chiuso idealmente, venerdì 14 giugno, le celebrazioni per l’anniversario della Battaglia di Magenta. Protagonista dell’evento è stato il Corpo Musicale Santa Cecilia di Pontevecchio, che si è esibito in occasione della Giornata del Donatore, in collaborazione con AVIS Magenta, nell’ambito del ricco calendario del Giugno Magentino.

Il concerto ha rappresentato molto più di un semplice momento musicale: è stato un’occasione per dire grazie a tutti quei cittadini che, con generosità e costanza, scelgono di donare il proprio sangue, un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare vite. Ma anche per riconoscere l’impegno silenzioso e quotidiano di chi dedica tempo e energie al bene della comunità.

A fare da cornice all’esibizione è stata un’atmosfera di partecipazione e gratitudine, in cui la musica ha unito pubblico, donatori e istituzioni in un sentito abbraccio collettivo. Un modo per concludere con armonia il periodo commemorativo della storica battaglia e per riaffermare quei valori di altruismo, servizio e impegno civico che accomunano passato e presente.

Il Comune di Magenta, che ha promosso l'iniziativa all'interno del proprio programma estivo, ha voluto così ribadire il significato più profondo del Giugno Magentino: un mese di eventi, sì, ma soprattutto un tempo di memoria, partecipazione e riconoscenza.

