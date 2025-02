Il Moto Club prepara il 2025

Una stagione fatta di organizzazione di eventi come la Moto Befana Benefica, lo stand alla Mostra Scambio di Novegro, i canonici eventi Tasarigorda e Motogiro della Lombardia.

Dopo una stagione 2024 molto intensa e ricca di soddisfazioni il Moto Club Magenta si prepara a un 2025 con i migliori propositi. E lo fa in occasione del pranzo sociale, presso il Ristorante Piatto d’oro di Ossona, occasione anche per l’elezione del nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni.

La parola va a Oreste Ticozzelli Presidente che fa il resoconto delle attività svolte nel 2024 dove il Moto Club Magenta ha tra l’altro segnato il record di iscritti con ben 190 motociclisti e piloti.

Una stagione fatta di organizzazione di eventi come la Moto Befana Benefica, lo stand alla Mostra Scambio di Novegro, i canonici eventi Tasarigorda e Motogiro della Lombardia, a cui si sono aggiunte la Gara di Regolarità Gr5, la gara di Campionato Italiano Scrambler, l’Inaugurazione del TRIAL PARK a Casorezzo, il viaggio al FIM Rally in Italia e la partecipazione di una propria squadra al TdR Turismo in Sicilia.

Un altro tassello importante per il rinnovamento del sodalizio è stata l’introduzione della Commissione Femminile, curata da Sara Renzetti, attiva socia nonché presente nell’uscente consiglio.

Innumerevoli le attività di turismo e gite, sia su strada sia fuoristrada e alla scoperta delle strade bianche.

Attiva anche la parte agonistica del Moto Club Magenta con la conquista di due Campionati italiani con Riccardo Lami che si è confermato Campione Italiano Racing Quad e Gian Michele Merlo Campione Italiano Motoraid a cui si aggiungono diversi piazzamenti nei Campionati Regionali, anche di squadra, infatti Pierluigi Longhi, Mattia Merlo e Gian Michele Merlo hanno conquistato il Campionato Regionale Motoraid, Claudio Bissacco e Giovanni Grimi 2° classificati nelle rispettive classi nel Campionato Regionale Motocross d’Epoca.

Viene anche illustrato anche il programma 2025, che di fatto è iniziato con la Moto Befana Benefica del 6 Gennaio, e che vede come base i capisaldi storici del Moto Club a cui si vuole cercare di incentivare la già ampia attività di turismo.

Dopo la lettura del bilancio è la volta di procedere all’elezione del nuovo consiglio mediante la votazione degli iscritti. Nessuna sorpresa come ci si aspettava e il consiglio uscente è stato di fatto confermato a partire dalla presidenza ad Oreste Ticozzelli, da segnalare l’inserimento di una nuova consigliera che aumenta così la quota rosa all’interno dell’associazione. Il consiglio del Moto Club Magenta quindi oltre al già citato Presidente rieletto, è così composto: Roberto Bonetti – Sergio Calcaterra – Valter Castiglioni – Flavio Cislaghi – Giovanni Fasulo – Pierluigi Longhi – Alessia Maggioni – Gianfranco Moro – Mauro Politi – Sara Renzetti.

Dopo le parole è il momento della convivialità fatta di una ricca tavolata di appassionati che ha accolto anche alcune autorità locali e della FMI.

Graditi ospiti i rappresentati dei Moto Club con cui il Magenta collabora da tempo soprattutto negli eventi benefici: Il MC Saturno di Ossona – MC Wiking Arluno – Diabhall Pogliano – MC Abbiategrasso – MC Monza.

A questi si è aggiunta anche una rappresentanza del Triumph Club Milano.

Un pranzo fatto di chiacchiere piacevoli mentre scorrono le immagini sullo schermo delle attività passate che già fanno immaginare le future. Occasione anche di dare un riconoscimento ai Piloti e alle persone che si sono distinte nella collaborazione durante il 2024.

