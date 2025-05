Risorgimento tra musica e arte

L’iniziativa si concentrerà in particolare su tre grandi figure simbolo del Risorgimento culturale: Francesco Hayez, pittore del romanticismo italiano, Giuseppe Verdi, compositore capace di infondere spirito patriottico nelle sue opere, e Alessandro Manzoni, autore de I Promessi Sposi.

In occasione del 166° anniversario della Battaglia di Magenta, la città torna a celebrare il suo legame profondo con il Risorgimento italiano attraverso una serata culturale dal titolo evocativo: “Il Risorgimento milanese nell’arte, nella letteratura e nella musica: Hayez, Verdi e Manzoni”.

L’appuntamento è fissato per martedì 20 maggio 2025 alle ore 21 presso la storica Casa Giacobbe (Via 4 Giugno, 80), un luogo simbolo della memoria risorgimentale locale. L’incontro – a ingresso libero fino a esaurimento posti – vedrà come relatrice la dottoressa Monia Aldieri, stimata storica dell’arte, che accompagnerà il pubblico in un suggestivo percorso tra le forme espressive che hanno alimentato e raccontato l’identità nazionale nel XIX secolo.

L’iniziativa si concentrerà in particolare su tre grandi figure simbolo del Risorgimento culturale: Francesco Hayez, pittore del romanticismo italiano, Giuseppe Verdi, compositore capace di infondere spirito patriottico nelle sue opere, e Alessandro Manzoni, autore de I Promessi Sposi, la cui Milano è ancora oggi specchio delle trasformazioni storiche e civili del tempo.

Con il titolo “La Milano di Manzoni e dei Promessi Sposi”, l'incontro si inserisce nel calendario di eventi promossi dalla Pro Loco di Magenta e dal Comune di Magenta per commemorare la celebre battaglia del 4 giugno 1859, momento cruciale della Seconda Guerra d’Indipendenza.

Un’occasione imperdibile per tutti i cittadini, appassionati di storia, arte e letteratura, per riscoprire il ruolo centrale di Milano e della Lombardia nella costruzione dell’Italia unita, e per onorare – con il linguaggio universale della cultura – la memoria di una pagina fondamentale della storia locale e nazionale.

